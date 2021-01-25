Союзники Анкары по Североатлантическому блоку оказались «плохими соседями», так как не захотели поставлять Турции видеокамеры для беспилотных аппаратов «Байрактар», заявил Тайип Эрдоган на торжественном мероприятии, приуроченном к спуску на воду новейшего фрегата «Стамбул».

Он заявил, что Канада, которая ранее поставляла камеры, с началом войны в Карабахе перестала это делать. Пояснив, что Турция оказывает помощь Азербайджану воевать с Арменией. По словам турецкого лидера, Ереван нападал на союзника Анкары, но НАТО даже пальцем не пошевелило, чтобы оказать помощь. Хотя союзнический долг обязывает его делать это.

Эрдоган также заявил, что Турция справилась и без Канады, научившись делать свои камеры. Он отметил, что беспилотники «Байрактар» сыграли одну из ключевых ролей в Карабахской войне и победе Азербайджана. Даже несмотря на то, что «плохие соседи» не захотели оказать помощь в тот момент, когда она была так нужна.