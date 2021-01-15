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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о «золотой формуле» похудения.

Так, для того, чтобы узнать, сколько калорий требуется употреблять каждый день, необходимо умножить свой текущий вес на коэффициент активности. Данный коэффициент равняется 28 в случае, если человек ведётся малоактивный образ жизни – не занимается физическим упражнениями, работает в офисе или дома. При средней активности, когда у человека две-три тренировки в неделю, а также 10 тысяч шагов за день, этот коэффициент равняется 31, и 33, если тренировок в неделю пять и более.

Для того, чтобы начать сбрасывать вес без вреда здоровью, из полученного результата следует вычесть 10-15%. Это в среднем составляет 200-300 ккал, что равняется одной булочке с изюмом.

Также Павлова порекомендовала людям, желающим похудеть, пить больше тёплой воды.

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