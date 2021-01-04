Эксперты Variety опубликовали список кинофильмов, которые зрители больше всего ожидают увидеть в 2021 году. В список были включены также и те кинокартины, которые должны были выйти ещё в 2020 году, однако их премьера была перенесена из-за коронавируса.

Уже в марте должны выйти «Поездка в Америку 2» и «Множественные святые Ньюарка». Отмечается и анимационный фильм «Рейя и последний дракон». Кроме того, весной выйдут «Морбиус» и «Годзилла против Конга». Также весной должны состояться премьеры фильмов «Не время умирать» из франшизы про агента Джеймса Бонда, «Чёрная вдова» от Marvel, и девятый «Форсаж».

Летом, как и весной, ожидается много различных премьер. Эксперты отмечают фильмы «Охотники за привидениями: Наследники», «На высоте», «Веном: Да будет Карнаж», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Круиз по джунглям» «Французский диспетчер», «Топ Ган: Мэверик», «Кэндимен», «Космический джем 2», продолжение «Отряда самоубийц», а также «Миньоны: Грювитация».

Осенью зрители ждут такие фильмы, как «Дюна», «Три тысячи лет ожидания», «Последняя дуэль», седьмой фильм «Миссия невыполнима», а также «Элвис».

А зимой ожидаются третий «Человек-паук» и четвёртая «Матрица», а также «Вестсайдская история», «Аллея кошмаров», «Сырая низина», «Макбет» и «Аннетт».