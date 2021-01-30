Аналитики рассказали о том, почему в России наблюдается снижение спроса на карамель.

Как отмечается, в 2020 году продажи карамели с начинкой упали на 10%, без начинки – на 8%. Кроме того, в денежном выражении продажи также снизились. Уточняется также, что такая тенденция наблюдается в России уже несколько лет подряд. Абсолютные цифры при этом не сообщаются.

По словам рейтингового аналитика Fitch Ratings Татьяны Бобровской, многие покупатели сейчас стараются употреблять меньше вредных продуктов, и потому реже покупают карамель, которая имеет в своём составе много сахара. Кроме того, влияние оказало и подорожание самого сахара.

Вместо карамели покупатели предпочитают брать мучные и какаосодержащие кондитерские изделия, а также пастилу и зефир.