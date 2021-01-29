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Три боевых корабля Соединенных Штатов нарушили конвенцию Монтре, что может повлечь за собой последствия, негативные для них, сообщает портал Avia. Pro. Все дело в том, что согласно этому документу, общий тоннаж судов не должен превышать 45 тонн. А американские эсминцы весят на 10 тонн больше.

Россия вполне может жестко ответить на подобное нарушение, если оно было провокационным. Впрочем, эксперты допускают, что РФ не успеет отреагировать на данный инцидент, так как решение США отправить в регион эсминец «Портер» было принято всего трое суток назад.

Кроме того, третий корабль – это судно снабжения, поэтому его вполне можно не считать, сообщают авторы публикации на портале Avia. Pro. Поэтому конвенция не нарушена, а следовательно, России не нужно предпринимать какие-либо меры.

Если же взглянуть на ситуацию под другим углом и учесть, что командование американских ВМС не могло не знать о проблеме со слишком большим весом кораблей, то можно назвать действия США провокационными.

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