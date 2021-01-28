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Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости увеличить расходы на оборону стран Североатлантического альянса – это тактический ход, призванный втянуть Россию в новую гонку вооружений. Такой вывод сделал военный аналитик Александр Жилин.

Он напомнил, что таким же образом Запад действовал и против Советского Союза. По словам эксперта, именно из-за продолжающейся несколько десятилетий гонки вооружений СССР сперва практически обанкротился, а потом и вовсе развалился. Сейчас НАТО преследует ту же цель.

Кроме того, Столтенберг своим заявлением демонстрирует и финансовую заинтересованность. Он надеется, что поток средств, которые стекаются в НАТО, не только не прекратится, но еще и увеличится в несколько раз. Но для этого нужно продолжать пугать жителей стран Североатлантического блока «злой Россией», «агрессивно настроенной» против Запада.

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