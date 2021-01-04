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Антон Шапарин, являющийся вице-президентом Национального автомобильного союза, рассказал, как защитить свой автомобиль от действий угонщиков машин.

Как отмечается, ежегодно угонщики похищают машины самых разных ценовых категорий. При этом мошенники имеют современное оборудование, которое позволяет им осуществить угон без особых проблем. Поэтому для защиты своего автомобиля необходим целый комплекс развитых систем защиты, включающие в себя сигнализацию, иммобилайзеры, различные обманки. Кроме того, имеются и механические системы защиты.

Однако все эти комплексы обойдутся автолюбителю в солидную сумму. Поэтому, как считает Шапарин, стоит оформить страховой полис КАСКО, что будет более выгодно. В итоге, даже если автомобиль и будет угнан, то страховка покроет весь причинённый владельцу машины ущерб.

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