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Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о том, как натовские самолеты помогли пилотам российских ВКС не остаться без реальной боевой практики. Он проанализировал информацию Минобороны РФ о том, что истребителям Военно-космических сил пришлось 4 000 раз подниматься на перехват разведывательных и боевых воздушных машин Североатлантического блока и отметил, что подобные тренировки принесут только пользу.

По мнению Кнутова, успокаиваться ВКС точно не стоит, так как Пентагон и дальше будут интересовать российские достижения в области создания новых вооружений. После инаугурации вновь избранного президента Джо Байдена США усилят свое давление на Россию. Поэтому провокации возле рубежей РФ будут продолжаться. Поэтому без практики истребители ВКС точно не останутся.

Эксперт также отметил высокое мастерство пилотов, которые вылетают на перехваты и заявил, что чем профессиональнее они будут действовать при новых возможных провокациях, тем выше шансы на то, что на Россию не рискнут нападать ни США, ни Североатлантический блок.

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