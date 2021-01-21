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Лучший боевой самолет в России и во всем мире – это истребитель МиГ-31Б, уверен летчик-испытатель Магомед Толбоев. Он считает, что именно по этой причине эти воздушные машины охраняют границы РФ.

Толбоев также отметил новейший истребитель пятого поколения Су-57, который в прошлом году был передан в серийное производство. По мнению летчика, если этот самолет встретится в воздушном бою с американским F-35, то с легкостью расправится с ним за счет высокой скорости и маневренности.

Испытатель все же считает лучшими в мире перехватчиками МиГ-31Б, каждый из которых способен закрыть 200 километров российской границы. Он отметил, что данная модификация оснащена системой для дозаправки в воздухе, значительно расширившей ее возможности.

Летчик-испытатель также уверен, что Россия должна активнее развивать беспилотную авиацию. По его мнению, необходимо создавать дроны, способные в автономном режиме преодолевать расстояния в 250-300 километров, а также оставаться невидимыми для средств ПВО потенциального противника.

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