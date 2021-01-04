Турция намеревается и дальше покупать российскую военную технику, заявил генерал-полковник Исмаил Хаккы Пекин, который до недавнего времени возглавлял разведуправление генштаба турецких войск. Он похвалил зенитно-ракетные комплексы С-400 и рассказал, что Анкара заинтересована не только в этом вооружении.

Генерал сообщил, что Турция думает прежде всего о собственной безопасности, поэтому обратилась именно к России за комплексами ПВО. По его словам, Анкара хотела приобрести подобное оружие у одной из стран НАТО, но не смогла достучаться до них.

В ближайших планах Турции – приобретение ЗРК С-500, которые должны появиться и на вооружении России в наступившем году. Также Анкара намерена покупать у РФ баллистические ракеты. Помимо этого, она готова приобрести технологии производства, чтобы на своих оборонных предприятиях изготавливать и ЗРК, и МБР.