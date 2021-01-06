Экономист Константин Селянин сообщил о том, что в наступившем году возрастает риск кредитного кризиса.

Как предполагает эксперт, проблемы могут произойти уже в феврале или марте. Так, ещё осенью завершились «кредитные каникулы». Однако в настоящее время число людей, которые не оплачивают кредиты более трёх месяцев, не думает уменьшаться, и только растёт. В скором времени в России будут тысячи, а, возможно, и миллионы людей, которые не смогут закрыть свои кредиты.

Также эксперт указал, что в этой ситуации, если кредит был взят на ипотеку, то банки начнут забирать залоговое имущество. В этот процесс, как он считает, должно вмешаться государство, иначе это приведут к ситуации, которую он назвал «дефолтом ипотечников».

Кроме того, Селянин указал, что цены на жилье не должны повысить, а могут и снизиться. Приобретать жилье специалист сейчас не советует – лучше повременить с этим около полугода или год.