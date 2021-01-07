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Весь мир сейчас следит за «мятежом в США» и поэтому действующий глава государства Дональд Трамп обязан предпринять меры, чтобы остановить беспорядки – заявил вновь избранный американский лидер Джо Байден. Он призвал своего бывшего конкурента на выборах выступить по ТВ и защитить Конституцию государства.

По словам Байдена, все то, что происходит в столице Соединенных Штатов – «это мятеж, а не протесты». Подобные эпизоды много десятилетий не возникали в истории страны и сейчас Трампу следует остановить митинги и попытки штурма американского парламента.

Байден уверен, что победил на выборах демократичным путем, поэтому протестующие должны разойтись по домам, а не творить беспорядки. «Хватит, значит хватит», – заявил новый американский президент.

6 января в Конгресс США ворвалось несколько сотен сторонников Трампа, которые пытались сорвать заседание, призванное утвердить результаты выборов. Им это удалось – вице-президент Майк Пенс, а также представители парламента были эвакуированы из здания на Капитолийском холме.

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