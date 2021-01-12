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Дженнифер Лопес поразила своих поклонников новым пляжным фото, на которые она в последние время не скупится.

В кадре 51-летняя Джей Ло позирует, стоя верхом на сапборде, облачённая в слитный купальник изумрудного цвета и прозрачные очки. В руках артистка держит весло. Как отмечается, Дженнифер отдыхала на островах Теркс и Кайкос, но уже 12 января вернулась в Лос-Анджелес.

Купальник певицы имел откровенные вырезы на бедрах и спине, подчёркивая фигуру Лопес. В комментариях поклонники выразили восхищение, а также зависть, отметив, что Дженнифер, несмотря на свой возраст, выглядит отлично.

Однако позже в Сети появились кадры, сделанные папарацци, и на них артистка уже не выглядит так идеально, как в своём Instagram. Впрочем, как было замечено, Дженнифер всё равно демонстрирует отличные результаты своих усилий в зале.

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