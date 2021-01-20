Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, на турнире UFC Fight Night победил Сергея Морозова из Казахстана.

Турнир состоялся в Абу-Даби на «Бойцовском острове». Бой между Нурмагомедовым и Морозовым прошёл в рамках легчайшей весовой категории – до 61 килограмма. Указывается, что в течение недели здесь всего было запланировано три турнира, и это был второй.

Как отмечается, Нурмагомедов является многократным чемпионом Дагестана по тайскому боксу и чемпионом мира по боевому самбо. Он уже одержал 12 побед из 12 поединков в смешанных единоборствах. Победу над Морозовым он обеспечил себе удушающим приёмом во втором раунде. Также отмечается, что этот бой стал для него дебютом в UFC.