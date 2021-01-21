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Патрик Оттилингер и Микаэль Эклеф, лыжники из Германии и Швейцарии, могут потерять пальцы на верхних и нижних конечностях, получив обморожение в ходе марафона La Diagonela.

Соревнование состоялось в минувшую субботу, 16 января. Отмечается, что в некоторых районах трассы температура воздуха опустилась до -28 градусов. В результате несколько спортсменов после окончания состязания обратились к медикам с жалобами на обморожение. В СМИ отмечают, что у Эклефа могут ампутировать большой палец на ноге из-за развития некроза, то есть он начал гнить изнутри.

Немец при этом может лишиться двух пальцев на руке. По его словам, он закончил марафон, не чувствуя никакой боли. Однако одна из его рук побелела и стала словно каменная. Увидев это, Оттилингер понял, что произошло нечто страшное. Врачи пока не дают никаких прогнозов, однако не исключают ампутацию.

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