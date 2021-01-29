Эллен Лорд, отвечающий в Пентагоне за обеспечение и закупки, заявил, что только 36 процентов истребителей пятого поколения F-35 являются боеспособными. У остальных наблюдаются серьезные дефекты и недоработки. По сути, две трети этих самолетов даже в воздух подняться не в состоянии.

Лорд отмечает, что основные проблемы связаны с планером и двигателями, которые по неизвестным причинам постоянно отказывают. Кроме того, у многих самолетов отслаивается покрытие, которое обеспечивает малозаметность для радаров вероятного противника. И это при том, что F-35 обошлись Минобороны в четыре раза дороже, чем практически безотказные истребители F-16.

В настоящий момент Пентагон намеревается поднять уровень боеготовности истребителей F-35 хотя бы до 50 процентов. Сообщается, что первоначально планировалось добиться показателя в 80 процентов, однако из-за множества дефектов эта цель пока остается практически недостижимой.