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Футболисты Антонио Луна и Серхио Энрич окажутся в тюрьме на два года из-за распространения интимного видео. На записи они занимаются сексом с незнакомой девушкой и игнорируют ее требования о прекращении съемки.

Игроки футбольных клубов «Эйбар» и «Жирона» не только снимали девушку, но еще и распространили видеозапись в Сети, что и стало причиной их задержания. Не помогли даже публичные извинения, которые футболисты принесли пострадавшей девушке – ее адвокат потребовал для каждого из мужчин по 5 лет лишения свободы.

Суд классифицировал действия футболистов как распространение информации, относящейся к частной жизни, и приговорил обоих к двум годам тюремного заключения.

В деле был еще один фигурант – игрок «Альбасете» Эдди Сильвестре. Он обвинялся в том, что распространял видеозапись, присланную ему Энричем и Луной. Однако суд его оправдал, так как в съемке Сильвестре не участвовал.

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