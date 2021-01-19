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Портал CNN, ссылаясь на собственные источники, заявил, что действующий президент США Дональд Трамп записал прощальное видеообращение перед своим уходом с поста.

Как сообщается, предполагается, что видеозапись будет опубликована 19 января, однако точное время выхода в эфир не известно. О том, какие темы поднимет Трамп в своём обращении, на данный момент нет практически никакой информации. Однако, как предполагается, Трамп расскажет о своих наиболее существенных достижениях на посту президента страны. Они, как он считает, определили его президентский срок.

Кроме того, указывается, что он выскажется насчёт «новой администрации», однако контекст этого высказывания неизвестен.

Также отмечается, что инаугурация избранного президента США состоится 20 января. Трамп мероприятие не посетит.

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