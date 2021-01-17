Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об ошибках, которые люди допускают при лечении коронавируса в домашних условиях.

Так, по словам Мясникова, сейчас существует «стена абсолютного непонимания» такого лечения. Он отметил, что, как и любое ОРЗ, коронавирус проходит самостоятельно. Для его лечения нужны лишь вспомогательные средства.

По словам Мясникова, его коллеги порой назначают пациенту препараты, когда те постоянно жалуются на слабость и боли, и требуют назначить какое-либо лекарство. Однако в такой ситуации необходимо проявить твёрдость, так как в домашних условиях нельзя применять те препараты, которыми лечат в больницах тяжёлую пневмонию. Побочные явления, которые могут развиться в такой ситуации, могут быть весьма опасны.

Для лечения коронавируса дома Мясников рекомендует покой, пить много воды, лёгкое, но калорийное питание, а также витамины и микроэлементы.