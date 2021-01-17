Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об эпидемии, более опасной, но гораздо менее заметной, чем коронавирус.

Речь идёт об ожирении. Как рассказал Мясников в эфире своей передачи на телеканале «Россия 1», за год от коронавируса умерло 1,5 миллионов пациентов, от голода – 10 миллионов человек, а от ожирения скончалось около 20 миллионов человек. Кроме того, врач отметил, что в настоящее время около 40% всего населения Земли имеют лишний вес.

При ожирении у человека в дальнейшем развивается диабет, может произойти инфаркт или инсульт, а также заметно повышается вероятность развития онкологических заболеваний. Потери, к которым приводит лишний вес, как отметил Мясников, коронавирусу и не снились.

Отмечается, что привычки родителей являются весьма важным фактором для выявления склонности к набору веса. Так, даже если только один из родителей имеет аналогичные проблемы, то склонность к ожирению у ребёнка будет проявляться всю его жизнь. Также влияние оказывает и диабет у матери.