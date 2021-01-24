Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Появление тромбов у человека может указывать на развитие онкологического заболевания, поэтому первое, что нужно сделать – обратиться к медикам и пройти обследование, рекомендует врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, это позволит точно установить причину появления тромба и своевременно ее устранить.

По словам эксперта, чаще всего тромбы появляются у людей, которые много курят либо в процессе лечения принимают гормональные лекарства. Также к наиболее опасным факторам риска он отнес госпитализацию, которая продлилась более 3 дней, и серьезные травмы бедра.

Тромбы могут появляться также из-за длительного нахождения за рулем авто или при многочасовых авиаперелетах. В любом случае нужно установить точную причину, в чем поможет полное медицинское обследование.

Напомним, что ранее главврач московской больницы №71 рассказал о побочных эффектах препаратов от коронавируса и «войне вакцин», которая сейчас происходит в мире.

Вам может понравиться

Ученые назвали заболевание, делающее человека более уязвимым перед коронавирусом

Пациенты с синдромом Баррета могут заразиться коронавирусом с гораздо большей вероятностью, чем…

В Екатеринбурге врачи спасли жизнь пациенту с редчайшим осложнением коронавирусной инфекции

Врачи Екатеринбурга спасли жизнь мужчине, у которого после коронавируса развилось опаснейшее осложнение…

Врачи из Подмосковья создали инновационную методику лечения будущих мам

Подогретая гелиево-кислородная смесь поможет обеспечить правильное развитие плода даже при таких проблемах,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – пасмурно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – пасмурно, до -2 °C | Королев: погода, 24 января – небольшая облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 24 января – ясно, до 4 °C |