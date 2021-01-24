Появление тромбов у человека может указывать на развитие онкологического заболевания, поэтому первое, что нужно сделать – обратиться к медикам и пройти обследование, рекомендует врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, это позволит точно установить причину появления тромба и своевременно ее устранить.

По словам эксперта, чаще всего тромбы появляются у людей, которые много курят либо в процессе лечения принимают гормональные лекарства. Также к наиболее опасным факторам риска он отнес госпитализацию, которая продлилась более 3 дней, и серьезные травмы бедра.

Тромбы могут появляться также из-за длительного нахождения за рулем авто или при многочасовых авиаперелетах. В любом случае нужно установить точную причину, в чем поможет полное медицинское обследование.

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