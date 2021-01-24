«Война вакцин», которая сейчас разворачивается во всем мире, критика одних препаратов и расхваливание других сильно вредит медицине, уверен известный телеведущий и врач Александр Мясников. По его словам, люди не особо разбираются в видах вакцин, поэтому после таких «войн» отказываются от иммунизации вообще.

Кроме того, специалист пояснил, что по уровню защиты все существующие сегодня препараты практически одинаковы. Но у вакцины Pfizer все же больше побочных эффектов. Он отметил, что это средство в Россию никто официально не привезет, а покупать его за большие деньги и пытаться доставить в РФ контрабандой совершенно бессмысленно. Тем более, что, по словам Мясникова, западные медики совсем не поддерживают политиков в их критике «Спутник V». В научных изданиях никто не критикует российский препарат.

Главврач столичной больницы №71 перечислил также основные побочные эффекты от всей вакцин. Первый – это боль в месте инъекции, которая является естественной реакцией организма на введение препарата. Второй и наиболее опасный – аллергическая реакция на лекарство. Опасного для жизни в ней ничего нет, но многих людей пугают различные проявления аллергии, включая судороги.

По словам Мясникова, многие опасаются таких побочных эффектов, как развитие неврологических нарушений, появление рассеянного склероза. Однако подобные последствия иммунизации если и встречаются, то чрезвычайно редко.