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Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал слова основателя Microsoft Билла Гейтса о том, что людей ждёт новая пандемия.

Как отмечается, на днях Гейтс предположил, что следующая пандемия будет гораздо хуже, чем коронавирус, и мир на данный момент к этому не готов. Также он выразил уверенность в том, что через пару лет медицина станет намного лучше.

По словам Мясникова, медицинский мир уже давно ожидает эпидемию птичьего или свиного гриппа, смерть при которых будет около 35%. Вместо этого появился коронавирус, в котором смертность 2%, и он уже «поставил весь мир на колени, а вернее – раком». Как считает Мясников, коронавирус продемонстрировал, что человечество не подготовлено к серьёзной эпидемии, и за это вирусу стоит сказать «спасибо».

Для того, чтобы успешно бороться с новой эпидемией, как считает Мясников, следует по всему миру наладить процесс мониторинга, чтобы вовремя выявить распространение инфекции.

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