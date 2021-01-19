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Немецкие власти намерены сменить масочный режим на «респираторный» и обязать жителей страны носить респираторы FFP2 в общественных местах, передает российское информационное агентство «Интерфакс».

Предполагается, что переход на маски с фильтрами, обеспечивающие более высокий уровень защиты, позволит стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. По мнению экспертов, это действенная мера, однако необходимо правильно надевать респиратор, чтобы исключить проникновение воздуха внутрь в обход фильтрующих элементов.

Подобный режим в экспериментальном порядке сейчас тестирует Австрия и немецкая земля Бавария. Здесь ношение респираторов в магазинах, транспорте, других общественных местах, является не обязательным до 24 января. После этого за отсутствие маски с фильтрами защиты жителей начнут штрафовать.

Напомним, что ранее представитель Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщала, что респираторы ни в коем случае нельзя надевать людям, которые уже заразились коронавирусной инфекцией.

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