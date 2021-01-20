Самолет SSJ-New оснастят новейшей системой электроснабжения, которую специально для этого разработает корпорация «Ростех». Среди главных ее особенностей – адаптация работы под конкретные режимы и условия полета, а также полный перевод управления в цифровой режим.

Сообщается, что уже в этом или следующем году намечается поставка образцов системы, разрабатываемой холдингом «Термодинамика», входящим в структуру «Ростеха». Сразу же после этого будут проведены ее летные испытания.

Пресс-служба госкорпорации поясняет, что новая система позволит эффективно распределять нагрузку между основными потребителями электроэнергии в самолете. Цифровое управление сделает более надежной работу всех внутренних агрегатов и позволит своевременно выявлять малейшие их неполадки.

Сама новейшая модель самолета Sukhoi Superjet 100 должна появиться уже в 2024 году. Сообщается, что в ней будут использованы исключительно комплектующие российского производства, что позволит минимизировать зависимость от импортных деталей.