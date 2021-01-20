читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Самолет SSJ-New оснастят новейшей системой электроснабжения, которую специально для этого разработает корпорация «Ростех». Среди главных ее особенностей – адаптация работы под конкретные режимы и условия полета, а также полный перевод управления в цифровой режим.

Сообщается, что уже в этом или следующем году намечается поставка образцов системы, разрабатываемой холдингом «Термодинамика», входящим в структуру «Ростеха». Сразу же после этого будут проведены ее летные испытания.

Пресс-служба госкорпорации поясняет, что новая система позволит эффективно распределять нагрузку между основными потребителями электроэнергии в самолете. Цифровое управление сделает более надежной работу всех внутренних агрегатов и позволит своевременно выявлять малейшие их неполадки.

Сама новейшая модель самолета Sukhoi Superjet 100 должна появиться уже в 2024 году. Сообщается, что в ней будут использованы исключительно комплектующие российского производства, что позволит минимизировать зависимость от импортных деталей.

Вам может понравиться

Сирийские подразделения на севере страны ждут нападения Турции и вооружаются ПЗРК

Военнослужащие сирийской армии на севере страны получили зенитно-ракетные комплексы в рамках подготовки…

Авторы The National Interest назвал монстром российскую АПЛ «Дмитрий Донской»

Россия постепенно выводит из состава флота подводные лодки проекта 941 «Акула», меняя…

Невское ПКБ работает над концепцией плавучих аэродромов для Арктики

Российские плавучие аэродромы будут обеспечивать деятельность РФ и представителей государств-партнеров в арктическом…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | город Мытищи: погода, 20 января – переменная облачность, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 января – небольшой снег, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 января – небольшая облачность, до -13 °C | Королев: погода, 20 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Подольск: погода, 20 января – переменная облачность, до -11 °C | Армавир: погода, 20 января – пасмурно, до -5 °C |