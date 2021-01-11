Ирина Дядикова, диетолог из РФ, во время интервью с журналистами «Российской газеты» назвала продукты, с помощью которых можно приготовить идеальный завтрак.

Согласно ее словам, утром следует сделать салат, положив в него огурец, зелень, помидор, белый сыр или брынзу. В качестве заправки можно использовать одну чайную ложечку растительного масла, смешанного с лимонным соком. В качестве альтернативы на завтрак можно приготовить овсяную или пшеничную кашу.

В кашу необходимо добавить одну ложку сливок. Во втором случае можно также употребить одно сваренное яйцо или кусочек сыра. Если же говорить о напитке, то врач советует выпить кофе, приготовленное из свежемолотых зерен.