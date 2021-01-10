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В Великобритании девушка начала требовать от парня часть выигрыша в лотерею, так как именно она подарила ему билет.

Об этой ситуации рассказало издание The Mirror. Как сообщается, девушка преподнесла парню билет как подарок на Рождество. Позже выяснилось, что парень выиграл по этому билету 500 фунтов стерлингов.

Когда о выигрыше стало известно, девушка начала требовать часть денег. Об этом сообщила сестра парня в Instagram, где она попросила совета у пользователей. По её мнению, брат делиться не обязан, так как билет был ему подарен.

Многие пользователи Сети с ней согласились, но некоторые заявили, что если бы парень любил девушку, то был бы счастлив с ней поделиться. Кроме того, было предположено, что такую пару в будущем ничего хорошего не ждёт.

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