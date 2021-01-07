Максим Галкин на своей странице в Instagram поделился новой видеозаписью с Лизой и Гарри.

В кадре близнецы, держа в руках заранее подготовленные мешочки, читают рождественские стихи. При этом в руках у Гарри достаточно большой мешок, в котором без труда мог бы поместиться и он сам, в то время как Лиза ограничилась небольшим мешочком.

После того, как дети прочитали стихи, Галкин даёт каждому по несколько конфет, бросая их в мешки. После этого близнецы, пытаясь отыскать конфеты в мешке, буквально натягивают их на голову, а Гарри и вовсе залезает в мешок практически полностью.

В комментариях подписчики поздравили Галкина, Пугачеву и их детей с Рождеством, а также отметили, что близнецы на видеозаписи выглядят очень мило.