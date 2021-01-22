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Дерматолог Алексей Шапошников рассказал о новых последствиях, которые могут возникнуть у переболевших коронавирусом.

Согласно его словам, в его практике нередко бывали случаи, когда на коже пациентов появлялись неспецифические высыпания после коронавируса. К примеру, это может быть розовый лишай. По его словам, сыпь может появиться в том числе из-за того, что коронавирус заметно снижает иммунитет человека.

Однако другие специалисты уверены, что зависимости появления высыпаний на коже от коронавируса нет. Так, как заявляет дерматолог-косметолог и венеролог Зоя Константинова, при коронавирусе возможна сыпь по типу коревых высыпаний или обморожения, но к инфекции они отношения не имеют. Кроме того, она отметила, что лишай в принципе довольно распространён сам по себе.

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