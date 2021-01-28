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В Ленинградской области парламентарии решили изменить дату завершения Второй мировой войны с 2-го на 3-е сентября 1945 года.

Вчера, 27 сентября, депутаты областной думы приняли соответствующие поправки во все имеющиеся законы, где присутствовала дата окончания этого военного конфликта. В пояснительном документе указано, что они приняли это решение в связи с законом, подписанным Владимиром Путиным весной прошлого года.

В качестве инициаторов данного законодательно проекта выступила партия КПРФ. Указывается, что эта поправка увеличит число россиян, которые входят в группу детей войны. Сотрудники Пенсионного фонда в ближайшем будущем подсчитают, как много граждан состоит в данной категории, и жили ли они в Ленобласти не менее 5 лет.

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