В главном поединке турнира UFC-257 в Абу-Даби Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом во втором раунде. Бой остановил рефери, который и зафиксировал факт реванша за поражение от ирландца в 2014 году.

В интервью после поединка Порье заявил, что если Хабиб Нурмагомедов так и не вернется в UFC, то он и Макгрегор останутся лучшими бойцами планеты. Американец также отметил, что ирландец – достойный противник, однако правильно выбранная тактика на бой помогла одержать над ним победу. По словам Порье, он не хотел тянуть время до конца, а вложил все силы и энергию в точечные удары по сопернику. Что и привело к желаемому результату.

Американец завоевал свою 27 победу при шести поражениях и одной ничьей. У Макгрегора количество проигранных боев увеличилось до пяти. В его активе также имеется 22 победы.

В другом поединке турнира встретились Майкл Чендлер из США и Дэн Хукер из новой Зеландии. Американцу потребовалось всего три минуты на то, чтобы отправить соперника в нокаут.