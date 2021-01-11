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Дарья Пынзарь вызвала критику своих подписчиков новым платьем.

Дарья вместе со своим мужем новогодние каникулы решила отметить в Америке. Оттуда она периодические делится фото и видео на своей странице в Instagram, и на один её наряд подписчики обратили особое внимание. Так, это оказалось длинное платье яркого лимонного цвета, в котором Дарья решила посетить ресторан. Наряд отличился достаточно глубоким декольте, обнажающим грудь Пынзарь больше, чем позволяют приличия.

Как отмечается, Дарья сделала себе операцию по уменьшению груди, и, вероятно, платье осталось с тех времён, когда подобное декольте смотрелось на Пынзарь идеально. В комментариях подписчики удивились, почему муж Дарьи не ревнует, когда «такие места» видят другие мужчины, и отметили, что ей пора бы быть поскромнее.

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