До сих пор считалось, что неврологические проявления COVID-19 являются результатом прямого повреждения нервных клеток.

Тем не менее, новое исследование показывает, что вирус может фактически повреждать мелкие кровеносные сосуды мозга, а не нервные клетки.

Посмертный анализ выявил аномалии в мозге небольшой выборки пациентов с COVID-19, что свидетельствует о воспалении и повреждении сосудов ствола мозга.Выводы, дополнившие предыдущие исследования неврологических осложнений от COVID-19, были сделаны доцентом неврологии в Бостонском университете Анной Сервантес.

Исследование было опубликовано журналом New England Journal of Medicine. Ведущим автором выступил доктор философии Мён Хва Ли.

Как отмечается, исследование включало магнитно-резонансную томографию высокого разрешения и гистопатологическое обследование 13 человек со средним возрастом 50 лет.