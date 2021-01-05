В 2021-м и последующих годах Россия получит вооружение, которое существенно отличается от всего того, что мы видели раньше. Подавляющее большинство современных видов оружия, которое разрабатывается в стране, больше напоминает фантастику, чем реальность. Однако уже в наступившем году можно будет увидеть его своими глазами и убедиться, что мир меняется. Об этом пишут “РИА Новости”.

Инновации в небе

2020 год прошел под знаком истребителя Су-57, однако при этом Россия не забывала и о других разработках. Среди которых центральное место занимают перспективные авиационные комплексы – ПАК-ДА и ПАК ДП.

Первый будет представлять собой новейший ракетоносец, который заменит представителя Дальней авиации Ту-22М3, а также два бомбардировщика – Ту-160 и Ту-95. Его уже сейчас оснащают новейшей электроникой и радиооборудованием, а также дорабатывают двигатели, которые позволят ракетоносцу оставаться в воздухе не меньше 30 часов. За это время он сможет преодолеть несколько десятков тысяч километров.

ПАК ДП будет выделяться на фоне других авиационных комплексов наличием искусственного интеллекта, который полностью возьмет управление под контроль. В изготовлении самолета используют новейшие композиты, благодаря чему он не будет определяться средствами ПВО.

Если ПАК ДА уже проходит стендовые испытания, то ПАК ДП остается в далеких планах. Скорее всего, они будут реализованы уже в начале тридцатых годов текущего столетия.

Ракетная мощь

В 2021 году точно появятся ракеты «Сармат», которые сменят устаревшие ракетные комплексы «Воевода». Способные нести сразу 15 боеголовок и незаметные для ПВО, они станут настоящим кошмаром для США и НАТО.

Ракеты «Авангард» начали поступать на вооружение в 2020 году. Они также станут серьезной головной болью для вероятного противника хотя бы потому, что разгоняются до невиданной ранее скорости 25 тыс. км/час, а также совершают маневры прямо в воздухе, моментально ускользая от самых совершенных противоракет.

Кроме того, к новинкам в этой сфере относятся еще и ракеты «Буревестник», первые, но далеко не последние лазерные комплексы «Пересвет» и, конечно же, ЗРК С-500, которыми Россия намеревается серьезно усилить войска противовоздушной обороны.

Подводные проекты из мира фантастики

Уникальной техникой для ведения боя из морской пучины является беспилотник «Посейдон», появление которого вызвало волну возмущений в Соединенных Штатах. Эта то ли торпеда, то ли маленькая подводная лодка, оснащенная атомной силовой установкой, способна быстро перемещаться и уходить под воду на глубину больше километра.

Кроме того, вместо обычной боевой части может быть установлена 100-килотонная ядерная, которая способна уничтожить несколько прибрежных городов на территории любой страны мира.

Кроме того, в 2021 году ожидается продолжение работы над проектом «Хаски», к которому относятся АПЛ пятого поколения, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Циркон» либо крылатыми «Калибрами». Закладка этих субмарин намечена лишь на 2025 год.

Не стоит забывать также и о других проектах, которые уже есть у РФ и поступят на вооружение в ближайшее время. Это, к примеру, большое разнообразие беспилотных аппаратов, включая дроны-камикадзе «Ланцет», разведывательные БПЛА «Охотник» и прочие. Также конструкторы заканчивают строительство подлодок класса «Борей» и «Ясень-М», которые должны быть спущены на воду в начавшемся 2021 году.