В субботу, 30 января чешские границы закрылись на въезд для подавляющего большинства жителей других стран. Сообщается, что запрет вызван стремительным распространением коронавирусной инфекции на территории ряда европейских государств.

Иностранные граждане, которые на законных основания учатся либо работают в Чехии, смогут по-прежнему беспрепятственно въезжать в страну. Кроме того, исключения сделаны для жителей других государств, которые прибывают по вызову родственников либо едут на похороны или свадьбу.

Еще одно исключение – это дальнобойщики, которые ввозят в Чехию товары для торговых сетей страны.

Сообщается, что в настоящий момент ограничения введены только до 15 февраля. Однако если ситуация с коронавирусом за это время не изменится в лучшую сторон, то запрет на въезд в Чехию будет продлен.