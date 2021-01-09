Японские исследователи с помощью эксперимента определили, что употребление чая улун помогает худеть прямо во время сна.

Все виды чая создаются из одного растения под названием Camellia sinensis, листья которого можно по-разному окислять, получая тем самым разные напитки. К примеру, зеленый чай практически не подвергают химическим реакциям, а черный, напротив, является результатом полного окисления. Что касается улуна, то он находится между ними, а потому имеет свойства обоих типов.

Специалисты смогли выяснить, что этот напиток не только содержит в себе кофеин, но и увеличивает скорость расщепления жиров примерно на 20 процентов. К тому же данный процесс продолжается и в ночное время суток. Дело в том, что испытуемые не совершали никаких физических упражнений, но при этом все равно сжигали калории во время сна.