читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Японские исследователи с помощью эксперимента определили, что употребление чая улун помогает худеть прямо во время сна.

Все виды чая создаются из одного растения под названием Camellia sinensis, листья которого можно по-разному окислять, получая тем самым разные напитки. К примеру, зеленый чай практически не подвергают химическим реакциям, а черный, напротив, является результатом полного окисления. Что касается улуна, то он находится между ними, а потому имеет свойства обоих типов.

Специалисты смогли выяснить, что этот напиток не только содержит в себе кофеин, но и увеличивает скорость расщепления жиров примерно на 20 процентов. К тому же данный процесс продолжается и в ночное время суток. Дело в том, что испытуемые не совершали никаких физических упражнений, но при этом все равно сжигали калории во время сна.

Вам может понравиться

Названы группы крови с сильным иммунитетом к вирусам у их обладателей

Исследователям удалось определить, какая группа крови наделяет своего обладателя наиболее сильным иммунитетом…

Американские ученые нашли новое объяснение возникновения жизни на Земле

Проведя новое масштабное исследование, специалисты из Соединенных Штатов выдвинули новую гипотезу о…

Иммунолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в фитнес-клубе

Владимир Болибок, иммунолог из РФ, во время беседы с журналистами RT рассказал…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 января – переменная облачность, до -10 °C | город Мытищи: погода, 9 января – небольшой снег, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 января – ясно, до -15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 января – облачно с прояснениями, до -16 °C | Королев: погода, 9 января – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 9 января – небольшой снег, до -6 °C | Армавир: погода, 9 января – пасмурно, до 14 °C |