Ашот Саркисян, который ранее возглавлял исправительную колонию №2 в Соликамске, 3 января был найден в собственной машине без признаков жизни. В настоящий момент полицейские предпринимают меры, чтобы установить причину его смерти.

Проверенные источники сообщают, что Саркисян незадолго до своей гибели попал в ДТП в Перми. Его машина столкнулась с другой иномаркой, водитель которой выжил. Однако по словам правоохранителей, авария не была причиной смерти экс-начальника колонии.

Кроме того, полицейские сообщают о пассажирке автомобиля, которая получила травмы и в настоящий момент находится в медицинском учреждении.

Ашот Саркисян длительное время возглавлял колонию ИК-2, которая хорошо известна в России, как «Белый лебедь». В этом исправительном учреждении отбывают наказание преступники, которым суд назначил пожизненное заключение.