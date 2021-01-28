Советская армия совершенно заслуженно считалась одной из самых сильных в мире, а ее вооружение до сих пор продолжает наводить страх на Соединенные Штаты и НАТО, уверены военные эксперты издания Business Insider. Они пишут, что подавляющее большинство разработок СССР остаются актуальными и сегодня.

Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», пишут, что США опасается советского наследия, оставшегося в арсенале РФ, несмотря на то, что холодная война давно стала историей. Вполне вероятно, делают они это по сложившейся традиции – ведь СССР в прошлом веке был самой опасной угрозой для Соединенных Штатов.

По словам аналитиков, полномасштабная война между Советским Союзом и США так и не состоялась, так как потенциальные противники имели в своем распоряжении эффективные средства сдерживания. Ситуация повторяется и в наше время – Вашингтон и Москва вновь дали старт гонке вооружений и внимательно наблюдают друг за другом, чтобы не пропустить даже малейшие сигналы к началу полномасштабных боевых действий.

Россия постепенно развивает новейшие виды оружия, которые беспокоят США, но и советское наследие, остающееся для НАТО кошмаром, она не торопится сбрасывать со счетов.