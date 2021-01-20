Американский генерал в отставке Ллойд Остин, которого в кулуарах называют будущим главой Пентагона, заявил о необходимости сотрудничества с Россией в контроле над вооружениями, борьбе с террористическими организациями и предотвращении вооруженных столкновений в «горячих точках» планеты. В то же время он отметил, что одной из задач Минобороны США станет сдерживание РФ.

На посту министра Остин намеревается искать способы снизить то напряжение, которое появилось в последние несколько лет в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Также генерал намерен приложить все усилия, чтобы продлить действие договора СНВ-3, так как он оказывает непосредственное влияние на безопасность США.

По словам Остина, Пентагон обеспокоен тем, что Соединенные Штаты практически полностью растеряли преимущество перед Россией и Китаем в оборонной сфере. Он намерен усиливать меры по сдерживанию этих государств, но большую часть усилий все же собирается направить именно на Поднебесную империю, а не на РФ.