12 простых правил, разработанных британскими диетологами, позволят избавиться от лишнего веса безо всяких диет. Но для получения желаемого результата надо соблюдать рекомендации регулярно.

Сразу после пробуждения специалисты рекомендуют гулять не менее 10 минут на свежем воздухе. После этого необходимо выделять хоть немного времени для простых физических упражнений, которые желательно делать в течение всего дня.

Остальные правила банальны, но необходимы к исполнению – это составление списка нужных продуктов перед походом в магазин, тщательное пережевывание пищи и медленный ее прием, поиск способов порадовать себя положительными эмоциями.

Не обошлось и без ограничений в еде, без которых избавиться от лишних килограммов будет совсем непросто. Врачи рекомендуют свести к минимуму употребление спиртного, вместо сладостей есть только темный шоколад, содержащий от 70 процентов какао-бобов, пить кофе только до 12 часов дня и не употреблять фруктовые соки, которые лучше заменить на чай либо простую воду.