На летных испытаниях российского БПЛА «Охотник» отрабатывались бомбовые удары по ограниченно подвижным наземным целям. Для них использовались авиабомбы весом 500 килограммов. Отмечается, что беспилотник отлично справился со своей задачей – все мишени были поражены с высоким уровнем точности.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает, что беспилотные аппараты «Охотник» оснащены современным прицельно-навигационным комплексом. Именно он позволяет точно наносить мощные удары по целям. При этом он получает координаты мишеней с земли либо действует по заранее заданной программе.

Напомним, что БПЛА «Охотник» создан по технологии «летающего крыла». В нем использованы решения, которые уже опробованы на истребителе пятого поколения Су-57. Беспилотник будет действовать либо в связке с этим самолетом, либо самостоятельно в зависимости от боевой обстановки.