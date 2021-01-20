Ещё одно из приложений Google перешагнуло порог в 500 миллионов установок в Google Play Store. На этот раз речь о Google Lens – приложении со средней оценкой в 4,5 звезд на основе 841 тысячи отзывов пользователей. В прошлый раз подобного рекорда достигло приложение YouTube Music.

Отдельное приложение для разработанного программистами искусственного интеллекта появилось в Play Store в июне 2018 года.

Для тех, кто не знает, отметим – Google Lens это удобный инструмент распознавания изображений, который был впервые продемонстрирован широкой аудитории на Google I/O 2017. К началу 2018 года приложение уже входило в состав сервиса Google Assistant на нескольких моделях смартфонов Pixel.

Помимо сканирования текстов и моментального получения их перевода, Google Lens также позволяет пользователям копировать полученный через приложение текст на свой компьютер, искать конкретный объект по запросу, решать математические и научные задачи, распознавать рукописные заметки и многое другое.

Затем он стал доступен в Google.Фото для android-устройств. Примерно в то же время некоторые из прочих техно-гигантов начали интегрировать Google Lens в приложение для камер своих смартфонов.

Только после этого Google Lens дебютировал в качестве автономного приложения в Google Play Store.