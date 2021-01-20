Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ещё одно из приложений Google перешагнуло порог в 500 миллионов установок в Google Play Store. На этот раз речь о Google Lens – приложении со средней оценкой в 4,5 звезд на основе 841 тысячи отзывов пользователей. В прошлый раз подобного рекорда достигло приложение YouTube Music.

Отдельное приложение для разработанного программистами искусственного интеллекта появилось в Play Store в июне 2018 года.

Для тех, кто не знает, отметим – Google Lens это удобный инструмент распознавания изображений, который был впервые продемонстрирован широкой аудитории на Google I/O 2017. К началу 2018 года приложение уже входило в состав сервиса Google Assistant на нескольких моделях смартфонов Pixel.

Помимо сканирования текстов и моментального получения их перевода, Google Lens также позволяет пользователям копировать полученный через приложение текст на свой компьютер, искать конкретный объект по запросу, решать математические и научные задачи, распознавать рукописные заметки и многое другое.

Затем он стал доступен в Google.Фото для android-устройств. Примерно в то же время некоторые из прочих техно-гигантов начали интегрировать Google Lens в приложение для камер своих смартфонов.

Только после этого Google Lens дебютировал в качестве автономного приложения в Google Play Store.

Вам может понравиться

В торговом центре Калининграда найдено тело женщины

В Калининграде в туалете одного из торговых центров было обнаружено тело женщины.…
  • Анна
  • 19.01.2021
  • читать 1 минуту

Создатель “Дом-2” планирует выкупить права на шоу у ТНТ и возродить его

Создатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров, который ранее являлся депутатом Госдумы, заявил в…
  • Анна
  • 18.01.2021
  • читать 1 минуту

Китайские ученые показали прототип поезда, разгоняющегося до 620 километров в час

Китайские конструкторы с гордостью представили прототип новейшего поезда, способного разогнаться до 620…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | город Мытищи: погода, 20 января – переменная облачность, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 января – небольшой снег, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 января – небольшая облачность, до -13 °C | Королев: погода, 20 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Подольск: погода, 20 января – переменная облачность, до -11 °C | Армавир: погода, 20 января – пасмурно, до -5 °C |