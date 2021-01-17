Болгарские читатели информационного агентства «Дневник» отреагировали на решение ЕСПЧ по жалобе со стороны Украины касательно принадлежности Крымского полуострова.

Согласно словам пользователей из Болгарии, данный регион обладает важным географическим положением. Они также отметили, что Крым длительное время являлся российской землей, поэтому РФ просто возвратила себе назад свою территорию. Один из читателей при этом отметил, что текущая ситуация является результатом провальной внешней политики Украины.

Пользователь напомнил, что на полуострове расположена военная база России, поэтому нет ничего удивительного в том, что она смогла забрать его. Ранее Страсбургским судом было признано, что РФ имеет фактическую юрисдикцию над Крымом.