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Учёные обнаружили свидетельства, которые указывают на то, что в прошлом менструальный цикл женщин мог зависеть от фаз Луны.

Это предположение возникло в ходе изучения дневников 22-х женщин, проживающих в южной Германии. Дневники они вели непрерывно несколько десятилетий. Поначалу, как указывается, обнаружить взаимосвязь между началом менструации и фазами Луны не удалось. Но в дальнейшем зависимость всё же удалось выявить, однако проявляется она, как оказалось, лишь в некоторых ситуациях.

Так, выяснилось, что зависимость проявлялась, если менструальный цикл был длиннее 29 дней, а женщина жила в условиях с минимальным световым загрязнением неба. Также оказывал влияние распорядок дня женщины. Кроме того, зависимость наиболее ярко проявляла себя зимой – как предполагают учёные, из-за того, что зимой короче световой день. Также отмечается, что зависимость проявляется в ситуации, когда начало менструации совпадает с полнолунием или новолунием.

В прошлом, как предполагается, зависимость могла быть сильнее, так как люди больше времени находились вне дома, а яркий свет города по ночам не мешал свету Луны.

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