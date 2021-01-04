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Билл Гейтс совместно с учёными из Гарварда собирается «заблокировать» Солнце, что должно привести к охлаждению Земли.

Данный эксперимент, получивший название SCoPEx, направлен на решение проблем, связанных с глобальным потеплением. Билл Гейтс стал главным спонсором этого проекта.

Как сообщается, в рамках SCoPEx специалисты собираются провести запуск воздушного шара, на котором будет находиться необходимое оборудование. В стратосфере из этого шара будет произведено распыление большого объёма неких частиц. Эти частицы должны заблокировать часть лучей Солнца, попадающих на планету. Как уверены учёные, это поможет снизить среднюю температуру на Земле.

Запуск воздушного шара запланирован на июнь 2021 года. Планируется, что его запустят в Швеции в окрестностях города Кируна.

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