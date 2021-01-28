В Мозамбике активизировалась местная ячейка боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ), власти страны рискуют потерять контроль над провинцией Кабу-Дельгаду.

К такой ситуации в одном из северных регионов африканской страны привела беспечность и игнорирование проблем со стороны официальных властей. За несколько лет, начиная с 2017-2018 годов разрозненные боевики почти без вооружения смогли объединиться под флагами ИГ и взять под контроль несколько населенных пунктов.

Помимо того, что деятельность террористов подрывает безопасность мирных граждан и вынуждает их покинуть дома, фактически превращая в беженцев, действия боевиков негативно сказываются на экономике региона. Например, крупная французская компания Total, которая разрабатывает газовые месторождения на севере Кабу-Дельгаду, была вынуждена урезать штат сотрудников на строящемся объекте завода по производству СПГ, а после и вовсе временно закрыла проект из соображений безопасности. Причина – боевые действия переместились практически вплотную к объекту.

Опыт стран, столкнувшихся с деятельностью террористических группировок на своих территориях, должен был мотивировать руководство Мозамбика к активной борьбе с боевиками. Взять, к примеру, Мали, чье бездействие позволило боевикам «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе террористические организации, запрещены в РФ) просочиться через границы к соседям. Аналогичные проблемы с группировкой «Боко Харам» (запрещена в РФ) были у Нигерии, Чада, Бенина и Камеруна.

Несмотря на подобные негативные примеры, Мапуту не спешит воспользоваться военной помощью стран Содружества развития юга Африки (САДК). Власти Мозамбика даже не обеспечивают оружием местное население, среди которого достаточно много опытных бойцов, ветеранов, способных защитить родину от нападок боевиков ИГ.

Вместо данных мер правительство Мозамбика рассчитывает на помощь частной военной компании из ЮАР. На данный момент Мапуту перезаключила контракт с южноафриканской ЧВК Dyck Advisory Group (DAG). Несмотря на оказание воздушной поддержки правительственным войскам и предоставление разведывательных данных, ЧВК не отметилась успешными боевыми операциями. Контракт с ней все же был пролонгирован в конце декабря 2020 года.

Единственным успешным периодом борьбы с террористами считается осень 2019 года, когда активность боевиков снизилась, а некоторые СМИ писали о возможном присутствии в Мозамбике «ЧВК Вагнера». Но зимой террористы снова подняли голову, и в апреле 2020 года в стране появилась с ЧВК из ЮАР.

Неоднократные заявления Управления ООН по делам беженцев о нестабильной ситуации в регионе заставило представителя власти Филимао Свази прокомментировать положение дел в Кабу-Дельгаду. Свази заверил мировое сообщество, что вся провинция подконтрольна властям. Однако сейчас уже ясно, что Мозамбик не способен самостоятельно справиться с возросшей угрозой распространения терроризма в регионе. Бездействие и игнорирование проблемы свидетельствует о том, что представители высших эшелонов власти сами заинтересованы в неэффективной борьбе с боевиками.