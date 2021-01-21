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Беларусь перевооружает зенитно-ракетные войска и намеревается использовать для этой цели российские комплексы «Панцирь-С» и С-400 «Триумф». Об этом рассказал командующий ВВС и ПВО республики Игорь Голуб.

Эксперты уверены, что перевооружение затеяли неспроста. Все дело в том, что Польша, которая в последнее время делает все возможное для дестабилизации ситуации в соседней стране, заявила о намерении приобрести у Соединенных Штатов истребители F-35. Вполне вероятно, что решение о покупке С-400 принято Белоруссией как раз по этому случаю.

ЗРК «Триумф» российского производства в настоящее время считается передовой системой ПВО, которая одинаково успешно обнаруживает и уничтожает как аэродинамические, так и баллистические цели. Известно, что комплекс способен поражать самолеты потенциального противника на расстоянии 400 км, а запущенные ним МБР – до 60 километров. При этом С-400 уничтожает сразу несколько целей, что позволяет ему справляться даже с роями беспилотных аппаратов.

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