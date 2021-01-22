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Новый американский президент Джо Байден избавился от «кнопки Трампа» на рабочем столе, по нажатию которой дворецкий приносил главе государства диетическую колу. Кроме того, он начал переделывать интерьер в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.

Бывший американский лидер Дональд Трамп – страстный любитель диетической колы. Именно поэтому он установил специальную кнопку вызова дворецкого. Тот неизменно появлялся сразу по нажатию на эту кнопку и приносил напиток на эффектном блюде из серебра. Также Трамп регулярно отправлял своего телохранителя за гамбургерами в «Макдональдс», так как ему не нравились блюда, предлагаемые кухней Белого дома.

Кроме того, Байден поменял красно-коричневое кресло Трампа на черно-коричневое и разместил напротив стола коллаж с фотографиями своих предшественников. Среди них оказался и снимок экс-министра финансов Александра Гамильтона.

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