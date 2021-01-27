На пресс-конференции, посвященной первому телефонному разговору с российскими президентом Владимиром Путиным, лидер США Джо Байден пошутил, сообщив, что беседа шла об американских журналистах.

Один из корреспондентов задал вопрос, о чем именно разговаривали между собой президенты двух государств.

«О вас. Он передает наилучшие пожелания», — пошутил в ответ Байден.

Ранее сообщалось, что главы государств обсуждали урегулирование ситуации на Украине, методы борьбы с пандемией коронавируса, выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу, а также сдерживание иранской ядерной программы. Помимо этого, президенты обсудили возможность организации саммита стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН.