Архитектор Вольф Прикс, возглавляющий бюро Coop Himmelb(l)au в Австрии, заявил об «атаке троллей» после общения с украинским послом. Он сообщил, что дипломат бросался угрозами и требовал свернуть разработку проекта оперного театра в Севастополе.

По словам архитектора, посол Александр Щерба вел себя в духе «постсталинской эпохи», грозил серьезными неприятностями как для бюро, так и лично для его главы, а также заявлял, что строительство нарушает санкции Европейского союза.

Прикс в ответ на это заявил, что никаких нарушений нет и в помине, так как архитекторское бюро работает над проектом театра, а не административного здания. После этого Щерба успокоился, но все же попытался пристыдить специалиста тем, что он нарушает морально-этические нормы.

Напомним, что ранее украинская студентка Венского института наук о человеке Елена Семеняка была лишена стипендии за попытку продвигать ультраправые взгляды.